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  1. Москва
  2. События

Просмотр: путевой обходчик

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сюжет разворачивается на действующих и давно заброшенных линиях московского метрополитена, руслах подземных рек, куда попадают главные герои— налетчики — спасаясь от милиции, разыскивающей их в связи с дерзким ограблением банка. Избавившись от преследователей, трое бандитов и трое заложников привлекают внимание подземного жителя — Путевого Обходчика. До конца фильма выжившие не смогут понять, что же их преследует. Фильм презентует Саша Ставицкая, ведущая киноклуба и автор телеграм-канала КАНАЛ: СЛАДКИЙ АНАЛ. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями.

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