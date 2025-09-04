Сюжет разворачивается на действующих и давно заброшенных линиях московского метрополитена, руслах подземных рек, куда попадают главные герои— налетчики — спасаясь от милиции, разыскивающей их в связи с дерзким ограблением банка. Избавившись от преследователей, трое бандитов и трое заложников привлекают внимание подземного жителя — Путевого Обходчика. До конца фильма выжившие не смогут понять, что же их преследует. Фильм презентует Саша Ставицкая, ведущая киноклуба и автор телеграм-канала КАНАЛ: СЛАДКИЙ АНАЛ. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями.