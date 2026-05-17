Вкусный кофе, приятная атмосфера и романтичный фильм. О чём: Идеалистка Грейс пытается привить затравленным рабам либеральные ценности. Идеалистка и дочь гангстера Грейс решает нести добро с помощью силы. Героиня оказалась на плантации Мандерлей, где спустя 70 лет после Гражданской войны в США так и не отменили рабство. Возмущенная этой несправедливостью, Грейс освобождает чернокожих на плантации и, не без помощи людей своего отца, начинает учить их принципам свободной жизни. Уроки демократии и взаимопомощи, как кажется поначалу, приносят свои плоды. Тем более, что Грейс в тайне пользуется своего рода «инструкцией» к бывшим рабам от бывшей хозяйки. Окупится ли эксперимент Грейс в Мандерлее, и как героиня распорядится своей и чужой свободой? Кинопоказ — хорошая возможность поговорить и насладиться прекрасным, посмотреть хорошее кино. А ещё отличный повод встретиться с кем-то, с кем ты уже познакомился, и узнать друг друга получше. Но даже если ты придёшь один, то точно найдёшь, с кем поговорить на встрече. Кинопоказы это всегда уютные тёплые встречи, где можно неспеша обсуждать интересные темы. 800р., из которых 500р. депозит на заказ в кофейне. Запись в ТГ