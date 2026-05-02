Вкусный кофе, приятная атмосфера и романтичный фильм. О чём: Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители – один прекраснее другого – готовы ее укрыть. А взамен им совсем ничего не надо, ну, разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно милый Догвилль превращается для девушки в тюрьму. Кинопоказ — хорошая возможность поговорить и насладиться прекрасным, посмотреть хорошее кино. А ещё отличный повод встретиться с кем-то, с кем ты уже познакомился, и узнать друг друга получше. Но даже если ты придёшь один, то точно найдёшь, с кем поговорить на встрече. Кинопоказы это всегда уютные тёплые встречи, где можно неспеша обсуждать интересные темы. 800р., из которых 500р. депозит на заказ в кофейне. Запись в ТГ