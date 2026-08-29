Прощаемся с летом хором
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Лето заканчивается... Но почему бы не устроить из этого вечеринку? На которую ты, конечно же, приглашён. Будешь во весь голос, прям что есть мочи, провожать лето. А еще будет секретный гость. Кто он? Это пока интрига. А пока есть шанс приобрести билет по приятной цене — ожидается подорожание. Петь будешь в большом центре Зотов, где много окон, солнечного света и пространства для вокальных амбиций
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