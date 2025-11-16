Возраст 18+
Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Отношения — то, что может сделать тебя одновременно очень счастливым и очень несчастным. Из всех сфер жизни отношения, вероятно, самая сложная. И чтобы разобраться в ней, на семинаре-практикуме «PRO.Отношения» затронут основные темы, связанные с отношениями и обсудят сложные, часто противоречивые вопросы. О чём будет разговор? — почему людям вообще нужны отношения и всем ли они нужны; — как детский опыт привязанности влияет на наши отношения во взрослом возрасте; — какие бывают расстройства привязанности и что с ними делать; — как мы выбираем партнёров; — почему может быть сложно войти в отношения; — почему возникают сложности в отношениях; — секс и сексуальность; — когда отношения надо заканчивать. Ведущая: Михеева Яна — психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Больше узнать о Яне и её работе можно тут: https://t.me/psycho_club_moscow Место уточняй у организатора (м. Достоевская) Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи