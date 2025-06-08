Узнаешь, что такое архетипы, как они проявляются в твоей жизни, пройдёшь по «пути героя». Бывает ли, что узнаешь себя в персонажах книг и фильмов? Или есть ощущение, что какая-то история или миф разыгрываются в твоей вроде бы обычной жизни? Может быть, в какой-то сфере жизни повторяется один и тот же сценарий? Возможно, так в твоей жизни проявляется какой-то архетипический образ. Архетипические образы — некоторая часть нашей психики, впитанная с культурой и традициями той среды, в которой мы выросли. Они отвечают за проявление определенных потребностей или даже жизненных миссий и смыслов. В процессе встречи: - узнаешь, кто придумал архетипы и почему; познакомишься с популярной классификацией, - разберёшься, как архетипы проявляются в жизни и влияют на неё; что с этим делать, - изучишь особенности каждого архетипа, его сильные и уязвимые стороны, - узнаешь, какие архетипы живут внутри каждого из нас, нарисуешь личную карту архетипов, - пройдёшь по «пути героя» и узнаешь при чем тут Люк Скайуокер. Ну и главное: попробуешь разобраться, почему люди такие разные? И почему так трудно понять друг друга? Автор и ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр.