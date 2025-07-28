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Прогулка по Лужникам с высоты птичьего полёта

Арена Лужники, улица Лужники, 24с1

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 14+

Про событие

Вдохнуть полной грудью и собрать взглядом весь бескрайний пейзаж столицы с высоты птичьего полёта. Только ради этого момента уже стоит подняться на крышу главного стадиона страны. Насладись архитектурными просторами Москвы, а заодно сделай классные фотографии на фоне МГУ, Москвы-сити и других достопримечательностей. Для всех гостей есть приятный бонус — выход прямо к футбольному полю большой спортивной арены. Специальная страховочная система, аналогичная страховке для верхолазов, обеспечивает безопасность каждого посетителя. Дату и время уточняй на сайте.

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