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Прогулка

Сфера, улица Крымский Вал, 9, м. Парк Культуры

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм Алексея Учителя хоть и является признанием в любви Санкт-Петербургу, но открывался им Московский международный кинофестиваль 2003 года. И с тех пор эта пёстрая лента стала символом юности, свободы, любви и надежды для нового поколения российских зрителей — и нового поколения российских кинематографистов. А повторный прокат «Прогулки» и «Питер-ФМ» летом 2025 года показал, что мы дико скучаем по этому времени — и прячемся в старом кино так же, как наши родители прячутся в каком-нибудь «Чебурашке». Получается, после фильма тебе будет о чём поговорить и пошептаться: сверишь свои чувства, обсудишь эскапизм через ностальгию и порассуждаешь о состоянии российского кино. Показ в рамах киноклуба «Жаркие летние ночи» от кинокритика Егора Москвитина — резидента Сферы Х5 и автора телеграм-канала Another Day of Sundance.

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