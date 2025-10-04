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Профессия — жена писателя

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Лекция от создательниц проекта «на что способна женщина» Али Сорокиной и Иры Адаменко, на которой ты узнаешь, почему произведения «Мастер и Маргарита», «Двенадцать» и «Преступление и наказание» никогда не увидели бы свет, если бы не жёны авторов. А ещё тебе расскажут: – почему современники считали, что Достоевский «ходит под башмачком» у Анны Сниткиной? – зачем Любовь Блок рассказывала мужу о романах на стороне? – как Татьяна Лаппа спасла врачебную карьеру Булгакова?

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