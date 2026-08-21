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Проект «Призраки в Венеции»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берётся за расследование. Бронь по телефону.

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