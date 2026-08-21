Проект «Призраки в Венеции»
пр. Березовой Рощи 4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берётся за расследование. Бронь по телефону.
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