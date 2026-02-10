ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

ДжоДжо: гонка «Стальной шар»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Какое аниме ни включи, всё заканчивается дракой на кулаках. Но только не в «ДжоДжо». С минувшей пятницы стартовал уже 7-й сезон «странных приключений» ДжоДжо. Новая глава является чем-то вроде мягкого перезапуска серии, так что начать знакомство с классикой можно сразу с новой сюжетной арки. В «Лампопо» на большом экране покажут все первые серии, включая свежую, которая выйдет только к концу недели. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

100₽

Вечеринка «Мстители: Финал – Расширенная версия»
Вечеринка «Мстители: Финал – Расширенная версия»

от 4500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 1800₽

Симфония: Андертейл и Дельтарун
Симфония: Андертейл и Дельтарун

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста