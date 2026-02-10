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Какое аниме ни включи, всё заканчивается дракой на кулаках. Но только не в «ДжоДжо». С минувшей пятницы стартовал уже 7-й сезон «странных приключений» ДжоДжо. Новая глава является чем-то вроде мягкого перезапуска серии, так что начать знакомство с классикой можно сразу с новой сюжетной арки. В «Лампопо» на большом экране покажут все первые серии, включая свежую, которая выйдет только к концу недели. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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