Какое аниме ни включи, всё заканчивается дракой на кулаках. Но только не в «ДжоДжо». С минувшей пятницы стартовал уже 7-й сезон «странных приключений» ДжоДжо. Новая глава является чем-то вроде мягкого перезапуска серии, так что начать знакомство с классикой можно сразу с новой сюжетной арки. В «Лампопо» на большом экране покажут все первые серии, включая свежую, которая выйдет только к концу недели. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.