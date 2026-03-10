Осенний Манхэттен, уютные свитера, джазовый саундтрек и вечный вопрос -– могут ли мужчина и женщина просто дружить? Между главными героями Гарри и Салли – очевидная химия, годы дружбы и страх, что секс испортит их отношения… Показывают в оригинале с русскими субтитрами. *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 напиток