Вечная и современная музыка под звёздным куполом Зала Церковных Соборов. Особенная программа «Пробуждение души», где каждый аккорд и каждое эхо чувственного многоголосия хора Palestrina становится хоралом Вселенной, звучащим в пространствах величественного Храма Христа Спасителя. Драматургия этой программы неслучайна: Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Creep Radiohead, Ameno и другие великие композиции — эта музыка о поиске света. Для тех, кто стремится к внутреннему разговору с творцами разных эпох, который происходит в пространстве искусства.