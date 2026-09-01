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Пробуждение души. Lumisfera и 5000 свечей

улица Волхонка, 15

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от 3000₽ до 12500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Вечная и современная музыка под звёздным куполом Зала Церковных Соборов. Особенная программа «Пробуждение души», где каждый аккорд и каждое эхо чувственного многоголосия хора Palestrina становится хоралом Вселенной, звучащим в пространствах величественного Храма Христа Спасителя. Драматургия этой программы неслучайна: Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Creep Radiohead, Ameno и другие великие композиции — эта музыка о поиске света. Для тех, кто стремится к внутреннему разговору с творцами разных эпох, который происходит в пространстве искусства.

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