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Пробное занятие в театральной студии

Красный Октябрь, Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1, 4 этаж

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Промокод КАВЁР на скидку 10% На пробных занятиях участники работают с телесными зажимами, прокачкой голоса, тренировкой внимания через игры и упражнения. И ооочень много импровизируют. А еще тут можно быть услышанным, обрести новых друзей и лучше познакомиться с тем, кто ты есть на самом деле. Наставница Студии, Ксения Полярная, с помощью своего театрального опыта помогает людям неактерских профессий освободиться от скованности, стеснения и освободить свой голос. Как попасть на мероприятие: Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб «Live Stars», «Olive Pizza». Заходи во двор под шлагбаум, поворачивай сразу направо, рядом с пиццерией большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow), заходи в дверь и поднимайся по лестнице до 4 этажа (предпоследний). Припарковаться можно на платной парковке на входе в лофт (600 руб. в час), действует услуга бесплатный въезд/выезд на территорию двора на разгрузку или просмотр в течение 15 минут. Также на территории острова есть парковка городская и у бара «Стрелка».

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