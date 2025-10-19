Промокод КАВЁР на скидку 10% На пробных занятиях участники работают с телесными зажимами, прокачкой голоса, тренировкой внимания через игры и упражнения. И ооочень много импровизируют. А еще тут можно быть услышанным, обрести новых друзей и лучше познакомиться с тем, кто ты есть на самом деле. Наставница Студии, Ксения Полярная, с помощью своего театрального опыта помогает людям неактерских профессий освободиться от скованности, стеснения и освободить свой голос. Как попасть на мероприятие: Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб «Live Stars», «Olive Pizza». Заходи во двор под шлагбаум, поворачивай сразу направо, рядом с пиццерией большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow), заходи в дверь и поднимайся по лестнице до 4 этажа (предпоследний). Припарковаться можно на платной парковке на входе в лофт (600 руб. в час), действует услуга бесплатный въезд/выезд на территорию двора на разгрузку или просмотр в течение 15 минут. Также на территории острова есть парковка городская и у бара «Стрелка».