ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пробное занятие по актёрскому мастерству

Красный октябрь
Берсеневская набережная, д. 5, стр. 1, 4 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

По промокоду КАВЁР 35% бонус Как набраться смелости и найти точку перезагрузки? В арт-кластере «Красный Октябрь» проходит набор в творческое комьюнити «Полярная студия» для занятий актерскими практиками — с импровизациями, тренингами на внимание, работой с телом и голосом, обсуждениями фильмов, спектаклей и подготовкой к публичным творческим показам. Наставница Студии, Ксения Полярная, с помощью своего театрального опыта помогает людям неактерских профессий освободиться от скованности, стеснения и освободить свой голос. На пробных занятиях участники работают с телесными зажимами, прокачкой голоса, тренировкой внимания через игры и упражнения. И ооочень много импровизируют. А еще тут можно быть услышанным, обрести новых друзей и лучше познакомиться с тем, кто ты есть на самом деле. Форма одежды: удобная Обувь: сменная и спортивная Место проведения: арт-кластер «Красный Октябрь», ул. Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1, 4 этаж. Чёрная дверь с электронным замком. Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб Live Stars, Olive Pizza. Заходишь во двор под шлагбаум, поворачиваешь сразу направо; рядом с пиццерией — большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow). Заходишь в дверь и поднимаешься по лестнице до 4 этажа (предпоследний).

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста