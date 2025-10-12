По промокоду КАВЁР 35% бонус Как набраться смелости и найти точку перезагрузки? В арт-кластере «Красный Октябрь» проходит набор в творческое комьюнити «Полярная студия» для занятий актерскими практиками — с импровизациями, тренингами на внимание, работой с телом и голосом, обсуждениями фильмов, спектаклей и подготовкой к публичным творческим показам. Наставница Студии, Ксения Полярная, с помощью своего театрального опыта помогает людям неактерских профессий освободиться от скованности, стеснения и освободить свой голос. На пробных занятиях участники работают с телесными зажимами, прокачкой голоса, тренировкой внимания через игры и упражнения. И ооочень много импровизируют. А еще тут можно быть услышанным, обрести новых друзей и лучше познакомиться с тем, кто ты есть на самом деле. Форма одежды: удобная Обувь: сменная и спортивная Место проведения: арт-кластер «Красный Октябрь», ул. Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1, 4 этаж. Чёрная дверь с электронным замком. Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб Live Stars, Olive Pizza. Заходишь во двор под шлагбаум, поворачиваешь сразу направо; рядом с пиццерией — большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow). Заходишь в дверь и поднимаешься по лестнице до 4 этажа (предпоследний).