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Пробежка по мотивам выставки «Хрупкие причуды. От кондитерской к музею»

Музей русского импрессионизма
Ленинградский пр-т., 15 строение 11

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Задай летнему воскресенью спортивно-культурное настроение. Встреча в 09:00 в закрытом для других посетителей музей, знакомство с выставкой «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею» на экскурсии, а после — разминка на террасе и старт пробежки до студии по маршруту, вдохновлённому выставкой и районом. Пробежка реализована в коллаборации со сайклинг студией Rock the Cycle. В программу также входят тренировки по сайклингу — смотри на сайте. По входному билету можно посетить выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» на -1 этаже музея и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею» на 2 этаже.

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