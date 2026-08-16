Задай летнему воскресенью спортивно-культурное настроение. Встреча в 09:00 в закрытом для других посетителей музей, знакомство с выставкой «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею» на экскурсии, а после — разминка на террасе и старт пробежки до студии по маршруту, вдохновлённому выставкой и районом. Пробежка реализована в коллаборации со сайклинг студией Rock the Cycle. В программу также входят тренировки по сайклингу — смотри на сайте. По входному билету можно посетить выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» на -1 этаже музея и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею» на 2 этаже.