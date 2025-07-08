Советские и зарубежные хиты про любовь из кино XX века в неповторимом исполнении: балалайка, две домры, баян, гитара, кларнет, рояль и ударная группа. Музыканты подарят тебе незабываемый вечер, полный любви и музыки. В программе «Про любовь. Киномузыка»: музыка из кинофильмов «Завтрак у Тиффани», «Ромео и Джульетта», «Шербурские зонтики», «История любви», «Титаник», «Запах женщины», «Сладкая жизнь», «Обыкновенное чудо», «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница», «Метель» и другие киношедевры.