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[отменено] Про любовь. Киномузыка

Музей-театр «Булгаковский Дом»
ул. Большая Садовая, дом 10

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Кино
Концерты

Про событие

Советские и зарубежные хиты про любовь из кино XX века в неповторимом исполнении: балалайка, две домры, баян, гитара, кларнет, рояль и ударная группа. Музыканты подарят тебе незабываемый вечер, полный любви и музыки. В программе «Про любовь. Киномузыка»: музыка из кинофильмов «Завтрак у Тиффани», «Ромео и Джульетта», «Шербурские зонтики», «История любви», «Титаник», «Запах женщины», «Сладкая жизнь», «Обыкновенное чудо», «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница», «Метель» и другие киношедевры.

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