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Призрак в доспехах 2. Невинность

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сиквел к «Призраку в доспехах». Фантастический аниме-фильм о мире будущего, в котором существуют как люди, так и современные роботы и киборги. В оригинале с рус.суб. В 2032 году различие между людьми и машинами стирается до основания. Серия убийств, совершенных гиноидами — роботами-девушками, привлекает внимание 9-го отдела общественной безопасности, подразделения, специализирующегося на борьбе с кибертерроризмом. В ходе расследования киборг-агент Бато и его человек-напарник Тогуса отправляются в путешествие по технологической антиутопии, сражаясь со свирепыми головорезами якудза, коварными хакерами, правительственными бюрократами и корпоративными злодеями, чтобы узнать шокирующую правду, стоящую за преступлениями.

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