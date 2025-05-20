Сиквел к «Призраку в доспехах». Фантастический аниме-фильм о мире будущего, в котором существуют как люди, так и современные роботы и киборги. В оригинале с рус.суб. В 2032 году различие между людьми и машинами стирается до основания. Серия убийств, совершенных гиноидами — роботами-девушками, привлекает внимание 9-го отдела общественной безопасности, подразделения, специализирующегося на борьбе с кибертерроризмом. В ходе расследования киборг-агент Бато и его человек-напарник Тогуса отправляются в путешествие по технологической антиутопии, сражаясь со свирепыми головорезами якудза, коварными хакерами, правительственными бюрократами и корпоративными злодеями, чтобы узнать шокирующую правду, стоящую за преступлениями.