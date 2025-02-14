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Признание Онегина

Новинский бульвар, 31

Начало:

Завершение:

4490₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Роман в стихах «Евгений Онегин» — одно из самых значительных произведений русской классики. В этот вечер сможешь вспомнить историю любви легендарного денди и узнать интересные факты о произведении. А заодно познакомиться с коллекцией крепких напитков «Онегин» — от собственного бренда компании Simple. Ведущий расскажет о способах производства водки и фруктовых настоек Онегин, особых ингредиентах, оттенках вкусов и ароматов. И о том, что послужило вдохновением для создания коллекции. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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