Вопрос цепляет, задание меняет настроение, яркий ответ раскрывает человека с новой стороны. Это авторская коммуникативная игра от команды проекта ЛеСЛоВе: смена собеседников, юмор, истории и новые контакты за один вечер. Ведущая держит ритм встречи, участники быстро включаются в общение и уходят с ощущением: «Хорошо, что я пришёл». В игре участвуют до 10 человек. Такой формат даёт каждому возможность проявиться, пообщаться с разными участниками и почувствовать себя частью общего круга. Сюда приходят по одному, парами, с друзьями, коллегами. Поводы разные: новые знакомства, интересный вечер после работы, тренировка общения, приятная компания, желание выйти из привычного маршрута и провести время ярче. В стоимость входят игра, работа ведущей, чай, пицца или лёгкие закуски. После игры остаётся больше, чем хорошее настроение. Появляется новый опыт общения, знакомые лица, ощущение включённости и понимание, что контакт с людьми может начинаться проще и интереснее. Игра помогает расширить круг общения, увереннее чувствовать себя в новой компании, быстрее находить точки интереса с разными людьми и переключиться после рабочих будней. Расписание событий смотри по кнопке «Купить билет».