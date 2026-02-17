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Присутствие отсутствия

Галерея на Шаболовке, улица Серпуховский Вал, 24к2

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Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Центральный тезис выставки: отсутствие — не пустота или дефицит, а самостоятельный феномен, обладающий собственной силой и смыслом. Истоки этой концепции — в авангарде («Чёрный квадрат» Малевича) и концептуализме, где пустота стала материалом. В искусстве XXI века пауза и тишина — не противоположность форме, а её живая часть, пространство диалога со зрителем. В эпоху перенасыщения образами видеть ценность в недосказанности особенно важно. Экспозиция организована как исследование тактик работы с пустотой: разделы «Архив забвения», «Грани растворения», «Осязая отсутствие» и «Стратегия редукции» показывают, как отсутствие формирует наше отношение к прошлому, материи и восприятию. Время работы галереи: ВТ-ВС 11:00-20:00

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