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Презрение (1963)

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм представит кинокритик Afisha Daily и режиссер Денис Виленкин Картина, снятая по роману Альберто Моравиа, превращает историю о распаде брака в философское размышление о судьбе искусства в XX веке. 22-летняя парижанка Нана решает уйти от мужа, оставив его и маленького сына. Она мечтает стать актрисой, быть свободной и независимой. Однако реальность слишком сурова: проблемы с деньгами и полицией вынуждают Нану начать продавать свое тело… Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами 1962, 83 мин., Франция, драма, 18+ Режиссер: Жан-Люк Годар В ролях: Анна Карина, Сади Реббо

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