Фильм представит кинокритик Afisha Daily и режиссер Денис Виленкин Картина, снятая по роману Альберто Моравиа, превращает историю о распаде брака в философское размышление о судьбе искусства в XX веке. 22-летняя парижанка Нана решает уйти от мужа, оставив его и маленького сына. Она мечтает стать актрисой, быть свободной и независимой. Однако реальность слишком сурова: проблемы с деньгами и полицией вынуждают Нану начать продавать свое тело… Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами 1962, 83 мин., Франция, драма, 18+ Режиссер: Жан-Люк Годар В ролях: Анна Карина, Сади Реббо