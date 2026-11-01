Долгожданный и единственный публичный большой концерт этого года Jukebox trio, в честь дня рождения трио. Полноценный живой сет прекрасным субботним вечером перед сезоном новогодних корпоративов. Песни хором, танцы с YE-банцой, проводи осень жарко. Ну и вишенка на праздничном торте в этот же вечер на этой же сцене — сольное выступление «Хиппо» , сайд-проекта вокалиста Jukebox trio Владимира Иванова, с презентацией EP «Копоть». Это самое неожиданное, что выходило из под его пера и будет спето на этом концерте. На площадке будет работать только бар, кухня будет только музыкальная (еды не будет).