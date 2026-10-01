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Презентация книги «Звери» Сони Дубровской

Чехов и Компания
Гончарная улица, 26к1

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

«Звери» — тексты о людях и их месте в мире, собранные в одной книге-песне. Они местами повторяют сами себя, договаривая уже сказанное, перебивая друг друга или набело фиксируя воспоминание или впечатление. «Мир волшебен настолько, насколько мы внимательны и восприимчивы к его волшебству. Волшебник не производит, но созерцает. Именно из такой созерцательности возникает сказочность стихов Сони Дубровской». — Василий Савельев

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