«Звери» — тексты о людях и их месте в мире, собранные в одной книге-песне. Они местами повторяют сами себя, договаривая уже сказанное, перебивая друг друга или набело фиксируя воспоминание или впечатление. «Мир волшебен настолько, насколько мы внимательны и восприимчивы к его волшебству. Волшебник не производит, но созерцает. Именно из такой созерцательности возникает сказочность стихов Сони Дубровской». — Василий Савельев