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Преступный мир Царской Москвы: дореволюционный true crime

Станция метро Лубянка (точное место встречи будет указано в билете)

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+

Про событие

Открой для себя дореволюционный true crime и вспомни самые невероятные дела из московских криминальных хроник. Навестишь места известных преступлений, познакомишься с русским Шерлоком Холмсом и с головой погрузишься в искусство уголовного сыска со всеми его премудростями. Все привыкли к историям о «бандитском Петербурге», но похвастаться неуловимыми «криминальными элементами» может и Москва. Некоторых преступников помнят до сих пор, но большинство имён забыто и найти их можно только в старых архивах. Дел в Первопрестольной было много — не удивительно, что и самый известный сыщик того времени, Аркадий Кошко, обретался тут. На экскурсии изучишь самые разные виды преступлений, поговоришь о методах ведения расследования, судах и тюремной системе. Вспомнишь самые дерзкие и леденящие кровь криминальные истории. А главное — попробуешь понять, кто, зачем и почему становился на тёмную дорожку. Во время экскурсии увидишь переулки в пяти минутах от Кремля, где совершались жестокие убийства. Навестишь первый ограбленный банк в Российской Империи и взглянешь на места, где содержались и допрашивались самые опасные преступники. Вспомнишь самые популярные «методики» допроса и поразмышляем об их эффективности. Ты узнаешь, чем преступный мир Москвы отличался от криминальный сфер других городов. Как расследовали преступления, снимали отпечатки пальцев и вели дела в эпоху без компьютеров. Как работал Кошко, что его сближало с Шерлоком Холмсом и еще многое другое. Экскурсовод: Анна Гасанова.

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