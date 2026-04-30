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«Преступление и наказание»: театральный ужин

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Будут обсуждать творчество Федора Достоевского и есть блюда, адаптированные под здоровое питание, из «Преступления и наказания» и кулинарных книг середины XIX века. Федор Достоевский написал «Преступление и наказание» в 1866 году, а первые моноспектакли по роману стали появляться уже в 1880-х годах. С тех пор роман зажил насыщенной сценической жизнью – его ставили не только в России, но и в Европе, а в СССР известной постановкой стал спектакль Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в роли Свидригайлова. Сегодня же «Преступление и наказание» – одно из самых популярных произведений, по которым можно увидеть постановки. На ужине ты получишь список спектаклей по роману, которые стоит посмотреть в Москве, а также узнаешь историю создания «Преступления и наказания», разберёшься в главных темах и вопросах романа: как бедность влияет на нравственность, как в романе раскрывается психология преступника, насколько возможна свобода, может ли любовь исправить человека. Лекцию и обсуждение проведёт Мария Музалевская – театральный критик, выпускница театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», бывший главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина составлено из любимых блюд Достоевского и по рецептам из кулинарных книг 1850-1860-х годов. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: – Безглютеновый расстегай с белыми грибами и картофелем – Запеченное филе утки с яблоками или судак под соусом из грецких орехов с овощами – Пирог с яблочным кремом и конфи из ягод –Шампанское – Компот из сухофруктов – Чай

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