Обсуждение творчества Федора Достоевского с театральным критиком и блюда из «Преступления и наказания» и кулинарных книг середины XIX века, адаптированные под здоровое питание. На ужине ты погрузишься в одно из самых популярных произведений, получишь список спектаклей по роману, которые стоит посмотреть в Москве, а также узнаешь историю написания «Преступления и наказания». Ты разберёшься в главных темах и вопросах романа: как бедность влияет на нравственность, как в романе раскрывается психология преступника, насколько возможна свобода, может ли любовь исправить человека. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», бывший главный редактор «Театрального журнала». Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: – Безглютеновый расстегай с лисичками и картофелем; – Запечённое филе утки с яблоками или судак под соусом из грецких орехов с овощами; – Бисквитный пирог с яблочным кремом и конфи из ягод; – Шампанское, грушевый компот, чай.