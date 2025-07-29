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«Преступление и наказание»: театральный ужин

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Обсуждение творчества Федора Достоевского с театральным критиком и блюда из «Преступления и наказания» и кулинарных книг середины XIX века, адаптированные под здоровое питание. На ужине ты погрузишься в одно из самых популярных произведений, получишь список спектаклей по роману, которые стоит посмотреть в Москве, а также узнаешь историю написания «Преступления и наказания». Ты разберёшься в главных темах и вопросах романа: как бедность влияет на нравственность, как в романе раскрывается психология преступника, насколько возможна свобода, может ли любовь исправить человека. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», бывший главный редактор «Театрального журнала». Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: – Безглютеновый расстегай с лисичками и картофелем; – Запечённое филе утки с яблоками или судак под соусом из грецких орехов с овощами; – Бисквитный пирог с яблочным кремом и конфи из ягод; – Шампанское, грушевый компот, чай.

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