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Преступление и наказание 1994

Театр на Бронной
Малая Бронная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Современное прочтение культового романа Фёдора Достоевского. Молодой режиссёр, ученик Константина Богомолова, перенёс действие в 90-е года прошлого века. Миллион вопросов «Почему?» раздирают сознание Родиона Раскольникова. Вместе с артистами, находящимися на расстоянии вытянутой руки, зрителям предстоит найти ответы на эти вопросы. Сергей Ходьков, режиссёр спектакля: «90-е — это эпоха сериалов. Мне хотелось пересказать сюжет через подобный приём, чтобы сделать произведение сюжетно самодостаточным для тех, кто знает о романе лишь как о деле об убийстве старухи топором. Я хорошо запомнил совет Константина Юрьевича: меняя планировку внутри помещения, всегда нужно учитывать, что придётся сдвигать несущие конструкции. Нельзя просто осовременить постановку, нарядив актёров в «Адидас» и добавив отсылок к современности. Перенос действия в другое время, пропущенный через призму нашего восприятия этого времени, влияет на психологию взаимоотношений между людьми. Конечно, Достоевский и авторы классической русской литературы вечны, но человек меняется, меняется и его восприятие психологии поступков, а также межличностных отношений».

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