«Пресловутое поколение»: Atari Jaguar, Philips CD-i и 3DO
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция о видеоигровой индустрии. Новый сезон углубится в самые пучины лора этой эпохи и и начнется с лекции из двух частей. Во время Первой Консольной войны между Sega и Nintendo, несколько компаний пытались повторить успех двух гигантов. Часть из них осознавала своё положение на рынке и технические возможности собственных продуктов. Другая же часта гналась за амбициями, пытаясь прыгнуть выше своей головы. В первой части поговоришь о консолях Jaguar, CD-i и 3DO, которые в отличие от других коллег по неудаче, стали символами провальных приставок. Вход за донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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