Что останется, когда ты уже не сможешь вспомнить, зачем вообще начал... Камерная антиутопия в эстетике цифрового отчуждения. Минимализм, стерильная, почти клиническая сценография и холодная цветовая палитра лаборатории, где происходит эксперимент — не над памятью, а над личностью. Пьеса вошла в шорт-лист Конкурса Современной Драматургии «Большая Ремарка» 2025 года и дипломант VIII Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век». Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.