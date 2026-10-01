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Право на забвение

Тятр, Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Что останется, когда ты уже не сможешь вспомнить, зачем вообще начал... Камерная антиутопия в эстетике цифрового отчуждения. Минимализм, стерильная, почти клиническая сценография и холодная цветовая палитра лаборатории, где происходит эксперимент — не над памятью, а над личностью. Пьеса вошла в шорт-лист Конкурса Современной Драматургии «Большая Ремарка» 2025 года и дипломант VIII Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век». Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

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