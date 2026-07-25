Конец света, как ты его знаешь — одна из популярнейших тематик для художественных произведений. Гнев божий, ядерная война, смертельная пандемия, падение метеорита, губительное изменение климата, восстание машин, нашествие инопланетян, экологическая катастрофа — это далеко не полный список поводов человеческой цивилизации рухнуть. Но люди, как известно, дьявольски быстро приспосабливаются практически к любым условиям. И вот уже на развалинах былых городов копошится новое постапокалиптическое человечество — в кожаных пыльниках, с болтающимися на поясе противогазами и самодельным огнестрелом, таскающее в рюкзаках хабар из руин на базар, где за новую валюту (патроны? горючее? чистая вода?) бойко идет торговля всем подряд, от оружия и снаряжения до наркотиков и рабов. Эту картину все видели не раз и не два, но всё же Домнин предлагает присмотреться к ней повнимательнее — и увидеть, сколько в типовом постапокалипсисе на самом деле разной чепухи. Сами по себе причины краха цивилизации сплошь и рядом построены на весьма вольных допущениях. Даже ядерная зима является (к счастью) пока только одной из гипотез о будущем после падения боеголовок — а уж всякие зомби-эпидемии и нападения пришельцев и подавно зияют логическими дырами, как швейцарский сыр. К быту и внешности постапокалиптических обитателей вопросов не меньше. Например, кто вообще придумал, что для выжженных пустошей самой лучшей формой одежды будут кожаные труселя из секс-шопа? Экономика — базис всего, а постапокалиптическая экономика вечно устроена самым загадочным образом. Какой смысл в рабах (их каждый день корми-пои), когда для них нет никакого эффективного производства? Зачем принимать в качестве денег патроны, если единственный способ проверить их доброкачественность — это выстрелить? На лекции разберёшь любимый жанр по косточкам, выяснишь, чего действительно стоит бояться человечеству, и попробуешь прикинуть, как лучше всего устроиться с комфортом даже на радиоактивном пепелище. О лекторе: Кирилл «Домнин» Буренок, выпускник МГИМО, ведущий популярного подкаста «Hobby Talks». Человек с феноменальной памятью и уникальным чувством юмора.