Впервые в Доме винтажной музыки шоукейс лейбла «Правда Records»! Для тебя выступят группы Solid Reasons и Улица Правды. До начала концертов ты также можешь послушать диджеев на малой сцене. Группа Solid Reasons — это история о ребятах, которые просто любят музыку. Среди них — обычные студенты, мечтающие о большем. Они пишут музыку так, как чувствуют, не ограничивая себя рамками жанров и настроений. «Улица Правды» — два подростка, один мощный голос и нескончаемая энергия! Играют все оттенки рока — от инди до гранжа. В репертуаре ребят авторские треки и любимые каверы.