Правда Records Showcase
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Впервые в Доме винтажной музыки шоукейс лейбла «Правда Records»! Для тебя выступят группы Solid Reasons и Улица Правды. До начала концертов ты также можешь послушать диджеев на малой сцене. Группа Solid Reasons — это история о ребятах, которые просто любят музыку. Среди них — обычные студенты, мечтающие о большем. Они пишут музыку так, как чувствуют, не ограничивая себя рамками жанров и настроений. «Улица Правды» — два подростка, один мощный голос и нескончаемая энергия! Играют все оттенки рока — от инди до гранжа. В репертуаре ребят авторские треки и любимые каверы.
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