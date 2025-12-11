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Правда Records Showcase

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Впервые в Доме винтажной музыки шоукейс лейбла «Правда Records»! Для тебя выступят группы Solid Reasons и Улица Правды. До начала концертов ты также можешь послушать диджеев на малой сцене. Группа Solid Reasons — это история о ребятах, которые просто любят музыку. Среди них — обычные студенты, мечтающие о большем. Они пишут музыку так, как чувствуют, не ограничивая себя рамками жанров и настроений. «Улица Правды» — два подростка, один мощный голос и нескончаемая энергия! Играют все оттенки рока — от инди до гранжа. В репертуаре ребят авторские треки и любимые каверы.

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