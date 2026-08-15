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Практика йоги «Присутствие»

Процесс, бульвар Генерала Карбышева, 11

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+

Про событие

Практика, где движение, дыхание и современное искусство соединяются в единый опыт. В окружении работ современных художников ты замедлишься, переключишь внимание с внешнего мира на собственные ощущения и мягко проработаешь всё тело. Плавные последовательности помогут снять накопившееся напряжение, восстановить внутренний баланс и освободить пространство для новых мыслей и творческих идей. Здесь не нужно стремиться к идеальным асанам или сравнивать себя с другими. Практика строится вокруг бережного контакта с телом, осознанного дыхания и удовольствия от движения. Занятие подойдёт как начинающим, так и тем, кто уже знаком с йогой.

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