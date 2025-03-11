Только для девушек и женщин. На семинаре ты сможешь: - познакомиться с собой - погрузиться в исследование своих эмоций и реакций - насладиться атмосферой поддержки и понимания Практики будут выстроены в телесно-ориентированном подходе и основаны на знаниях классической психотерапии. После практик ведущая ответит на твои вопросы, и ты сможешь обсудить волнующие темы. Ведущая: Мари, телесно-ориентированный психотерапевт с двухлетним опытом в проведении семинаров по телесной терапии. Ведёт частные консультации более 4 лет. У неё 8 образований!