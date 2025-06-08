Внимание: событие перенесено на 8 июня 2025. Мастер-класс. Погружение в себя через гвоздестояние, психологические практики и осознанную работу с телом. Что тебя ждёт: — Знакомство с практикой с научной точки зрения от дипломированного психолога и эксперта телесных практик Елизаветы — Разбор твоих внутренних блоков, тревожных состояний и ограничивающих убеждений в безопасной атмосфере. Елизавета поможет глубже понять твои эмоции, научиться отпускать напряжение и осознать истинные ресурсы внутри себя — Глубокая работа с подсознанием — метафорические карты позволят выявить скрытые паттерны, найти ответы на важные вопросы и осознать, что мешает двигаться вперёд — Звуковые инструменты настроят на энергию расслабления и лёгкой эйфории — Контакт с телом и родовой энергией — подготовка почвы для трансформации на всех уровнях: физическом, эмоциональном и ментальном — Гвоздестояние на премиальных досках Sadhu Opt — специально изготовленные вручную, откалиброванные доски с гвоздями из металлов-проводников обеспечат интенсивную, глубокую, но при этом бережную практику. Эти доски усиливают энергетический эффект и делают работу с телом еще более осознанной. Что тебе даст этот мастер-класс: — Эмоциональное освобождение — работа с психологом и гвоздестояние помогут отпустить накопленные тревоги, страхи и зажатые эмоции — Сила и стрессоустойчивость — ты научишься управлять эмоциями, разовьёшь силу воли и внутреннюю устойчивость — Контакт с собой — через гвоздестояние и поддержку психолога ты лучше поймёшь свое тело и научишься доверять ему — Глубокая трансформация — выход за границы привычного позволит тебе раскрыть новые грани себя и почувствовать внутреннюю свободу. После мастер-класса ты почувствуешь облегчение, прилив энергии и уверенность в своих силах.