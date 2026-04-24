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Практическая мем-археология + африканский джем

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В конце апреля будет привоз Антона Гусаковского — танцора и хореографа с вирусной + оригинальной манерой. За год, проведенный в казарме, он научился системно и эффектно ходить на руках / падать с лестниц / стоять на голове и т. д. Особая программа: практическая мем-археология + африканский джем. Будет реконструкция мема «русские братья по тектонику» (russian tecktonik brothers), вирусология движения, «домашность» как фактор успеха, повтор как терапия, секреты синхронии. р. м. техно-викинг – как идти / смотреть / контролировать пространство? +живая музыка

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