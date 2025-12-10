Позорище
Лубянский пр., 25, стр. 1
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Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа «Позорище» была в Москве лишь единожды, но в акустике и всего вдвоём, но пора это исправлять. Уже этой зимой группа приедет, чтобы показать всё, что у них есть. Захар будет прыгать с гитарой? Да! Кирюха будет крошить палочки? Конечно! Костя съел бас? Пока нет, но почему-то он достал сырный, мать его, соус. Одевайся поудобнее, и приготовься к разносу: это будет первая в мире лекция на тему «Что такое свага».
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