ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Позорище

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа «Позорище» была в Москве лишь единожды, но в акустике и всего вдвоём, но пора это исправлять. Уже этой зимой группа приедет, чтобы показать всё, что у них есть. Захар будет прыгать с гитарой? Да! Кирюха будет крошить палочки? Конечно! Костя съел бас? Пока нет, но почему-то он достал сырный, мать его, соус. Одевайся поудобнее, и приготовься к разносу: это будет первая в мире лекция на тему «Что такое свага».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста