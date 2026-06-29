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Появление и развитие файтингов

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Мода на файтинги появилась внезапно. Ещё вчера прыщавые подростки соревновались между собой в том, кто наберет больше очков в Пакмэне... И вдруг, ажиотаж по Mortal Kombat и Street Fighter заставил их сражаться на кровавых турнирах. Шумиха вокруг виртуального насилия возникла такая, что Sega и Nintendo даже пришлось объединиться для защиты своей интеллектуальной свободы, а другим компаниям открыла дорогу в погоне за дешёвой шумихой вокруг файтингов. Хочешь узнать про историю жанра «Драчки»? (убедись, что правильно прочёл название, а то по приходу на лекцию получится недоразумение) Лектор будет выступать в экстравагантном образе. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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