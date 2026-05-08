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Тусовка в баре, которая не заканчивается 8 мая запускают серию регулярных вечеринок для друзей и друзей друзей. Самые яркие звёздочки мира будут собираться снова и снова, чтобы куролесить до потери пульса в тёплом кругу любимых людей. За пультом: Marusya Borisova x Vanya Moskvin х Aleksandr Bifshteks (КАЗАРМЕННЫЙBACKROOMS) Levin Polly x ДУЭТ «ВАЛЮТНЫЕ» (ВОЛЯ И ПАРУР) Dulsi x Kadri (AUX) Yaroslava Popova x LЁKAJORDANN SLAVA KILADZE х MNKNTA (AUX) Билеты с вэлком дринком
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