В субботу пройдёт вторая вечеринка цикла Повтор (Repeat) от самого плохого арт-директора Москвы. <3 пьяная атмосфера <3 грязные танцы <3 плохие девочки <3 попса нулевых — всё, что так яростно ненавидят Крейзи состав: 23:00 - 00:00 dj evdkmv 00:00 - 1:00 dj don’t judge 1:00 - 2:00 марина зёмка х алиса тим 2:00 - 3:00 sensee 3:00 - 4:00 janea 4:00 - 5:00 nastya.foggy Пред продажа билетов 1000р. На месте 1500р. Обмен на напиток