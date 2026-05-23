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Повтор 2007

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В субботу пройдёт вторая вечеринка цикла Повтор (Repeat) от самого плохого арт-директора Москвы. <3 пьяная атмосфера <3 грязные танцы <3 плохие девочки <3 попса нулевых — всё, что так яростно ненавидят Крейзи состав: 23:00 - 00:00 dj evdkmv 00:00 - 1:00 dj don’t judge 1:00 - 2:00 марина зёмка х алиса тим 2:00 - 3:00 sensee 3:00 - 4:00 janea 4:00 - 5:00 nastya.foggy Пред продажа билетов 1000р. На месте 1500р. Обмен на напиток

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