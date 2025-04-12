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Povod

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Особенный Povod для встречи в клубе Gestalt — день рождения организатора и продюсера, Дашковой Натали. В лайнапе — её известные друзья, а на танцполе — красивые люди. Lorensiya Paysage Stereoporno Nils Timmy Sysoev Девушкам бокал игристого до 00:00

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