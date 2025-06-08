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Поцелуй земле

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт дуэта молодых музыкантов, студентов Московской консерватории перкуссиониста Филиппа Карандеева и композитора и пианиста Лукаса Сухарева соединяет в одной программе «Весну священную» Стравинского в необычной версии для рояля и перкуссии, которую сделала сербская перкуссионистка и композитор Ксения Комленович на основе авторского переложение для двух фортепиано, и авторский цикл Сухарева «Monkey etudes», экспериментирующий с фольклорными мотивами разных стран. «Весна» не нуждается в представлении, а «Monkey etudes», рассчитанные на тот же дуэт маримбы и рояля, написаны под её влиянием — музыкальным и образным. Первый этюд погружает в обобщенный образ природы; второй исследует территории человеческого и первозданного; третий рисует состояние животного ужаса и оцепенения; последующим выходом из него и возвращением к жизни и её пульсациям отмечена четвертая часть цикла, после которой в финальном пятом этюде все сливается в едином потоке танца. Внутренним стержнем программы стало ощущение неразрывной связи человека с природой — не беспечное и поверхностное, но вселяющее благодарный трепет.

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