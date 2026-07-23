Встреча для тех, кто чувствует усталость, фоновую тревогу или просто хочет провести вечер в спокойной атмосфере без требований к себе. Большую часть жизни человек проводит в режиме контроля: принимает решения, решает задачи, оценивает себя и старается всё сделать правильно. На этой встрече попробуешь ненадолго выйти из этого режима. Через серию простых творческих упражнений будешь рисовать под музыку, экспериментировать с цветом, линиями и формами, наблюдать за своими ощущениями и постепенно переключаться из состояния напряжения в состояние потока. Для участия не нужны навыки рисования. Здесь нет правильных или неправильных работ, красивых или некрасивых результатов. Важен сам процесс и возможность дать себе немного свободы. У тебя появится возможность замедлиться, отдохнуть от привычной гонки и провести несколько часов в творческом процессе без необходимости что-либо доказывать себе или другим. На встрече тебя ждёт: — практика на расслабление и переключение внимания — серия упражнений на свободное рисование — музыка и творческая атмосфера — все материалы для рисования — чай и угощение — возможность выдохнуть и побыть среди своих