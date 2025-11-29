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Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь создать два ярких постера для своего дома, как в Pinterest. Ты будешь рисовать акрилом на плотной бумаге формата А3: один постер с полноценной композицией, а второй — с мотивирующим или вдохновляющим текстом. Рамку нужно будет приобрести самостоятельно; в интернете можно найти множество симпатичных вариантов. Продолжительность — около 3 часов.
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