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Постеры акрилом в стилистике Pinterest

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь создать два ярких постера для своего дома, как в Pinterest. Ты будешь рисовать акрилом на плотной бумаге формата А3: один постер с полноценной композицией, а второй — с мотивирующим или вдохновляющим текстом. Рамку нужно будет приобрести самостоятельно; в интернете можно найти множество симпатичных вариантов. Продолжительность — около 3 часов.

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