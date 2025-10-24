Организаторы готовят путешествие, где у двух уникальных музыкальных пространств — своя душа. MAIN — классика жанра в её самом чистом и мощном проявлении - psytrance, dark, hi-tech. Концепция: традиционное, выверенное годами сгущение красок и наращивание скоростей. Это маршрут для тех, кто хочет довериться току музыки и уйти в глубинное путешествие ALTER — лаборатория актуальной электроники, organic house, melodic techno, psytech. Это не два разных вечера, а два крыла одного существа. Можно перемещаться между залами, ловя свою волну. Можно остаться там, где сердце отзовётся сильнее. Это и есть та самая магия слияния — единство в многообразии, собранное под одной крышей Далее представят артистов, которые наполнят жизнью эти пространства. Лови волну и готовься к погружению!