Свеготека, на которой можно будет собрать все летние ачивки:) Музыка, маркеты, турниры, арбузы/дыни, пинг-понг и много хороших людей. Лайна-ап: 17:00 Диджей Скрытое Намерение 18:00 Диджей Реф3 19:00 Диджей Morda 20:00 Mikofilm 21:00 Fazarchive Шелкография (17:00-22:00) «Приветики принт» привезут шелкографию прямо на тусу, так что приноси футболки, майки, сумки — ты сможешь сделать на них принт. Маркет (17:00-23:00) Джерси, плакаты и брелки от щёлочи, украшения от steklo project, медиа от журнала Молодость. Турнир (19:00-21:00) Турнир по настольному теннису прямо во дворе. Здесь будут играть навылет, и победителю достанется приз.