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Про событие
Вечеринка по случаю завершения летнего сезона. В программе: сеты диджеев у бассейна на крыше, яркие образы от гримеров в бьюти баре, флешмобы и арбузное шоу-парение. В лайнапе вечера: Vlada Torkler, Revuque, Dj Yaniii, Shkerm Max. Начало вечеринки в 16:00. Для посещения достаточно приобрести билет тарифа «Лайт».
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