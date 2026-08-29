Вечеринка по случаю завершения летнего сезона. В программе: сеты диджеев у бассейна на крыше, яркие образы от гримеров в бьюти баре, флешмобы и арбузное шоу-парение. В лайнапе вечера: Vlada Torkler, Revuque, Dj Yaniii, Shkerm Max. Начало вечеринки в 16:00. Для посещения достаточно приобрести билет тарифа «Лайт».