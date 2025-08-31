Вот и подходит к концу лето, друзья. Уныло сухим травам, холоднее на земле, боязно — они выглядывают сколько могут дотянуться и все всматриваются, ищут тепла, хотя догадались, что больше не придет. Попытаешься ухватиться за последние солнечные лучи? На сцену выйдут: эпохальный конвертор epochal converter — это музыка о внутреннем движении души, о поиске опоры в самом себе для тех, кто видит свет в собственных разломах и тусклых оттенках повседневности. ХЖИЛ — Бог, дай человеку крест, и он перевернёт высокий нрав в насилие, а потакание в правду. Irritert DSBM — Коллектив потерянных надежд, забытых имён, опустевших душ. Irritert предлагает песни, полные боли, обречённости, а также криков, глухих стуков и белого шума. Нескучный Бродский — Новое Импровизационное Искусство.