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Последний день лета

Neformat. Домостроительная улица, 1к 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вот и подходит к концу лето, друзья. Уныло сухим травам, холоднее на земле, боязно — они выглядывают сколько могут дотянуться и все всматриваются, ищут тепла, хотя догадались, что больше не придет. Попытаешься ухватиться за последние солнечные лучи? На сцену выйдут: эпохальный конвертор epochal converter — это музыка о внутреннем движении души, о поиске опоры в самом себе для тех, кто видит свет в собственных разломах и тусклых оттенках повседневности. ХЖИЛ — Бог, дай человеку крест, и он перевернёт высокий нрав в насилие, а потакание в правду. Irritert DSBM — Коллектив потерянных надежд, забытых имён, опустевших душ. Irritert предлагает песни, полные боли, обречённости, а также криков, глухих стуков и белого шума. Нескучный Бродский — Новое Импровизационное Искусство.

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