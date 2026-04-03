Полуночное фермерство, или по-другому ночная жатва. Geofront возвращается в столицу в новом формате —полуночное фермерство. Эксклюзивные выступления и перфомансы от главных маэстро Москвы Программа Nizor Alimsho Fakov SOAL ARSCHY VALENTIN FUFAEV Cyber69 Valtron