В пятницу насладишься прохладой и восстановишься от солнечных ударов на мистической вечеринке. Ритм комната: Intruder.wav dj asuka lebed VCR dj ISA alexander turkin Тайная комната (live): Ogneo yawning heights VYRVALEKS alexander turkin rebyonki nulevih L (*_* v Тая Вход свободный.